Депутат назвал Собчак «дамой с серебряной ложкой во рту»

Ведущий программы «60 минут» и депутат Госдумы Евгений Попов раскритиковал телеведущую и журналистку Ксению Собчак, посетившую ежегодную большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина. В беседе с изданием Daily Storm он назвал ее «дамой с серебряной ложкой во рту».

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«Она не журналист, не общественник, не активист, не блогер. Просто дама с серебряной ложкой во рту. Она всегда себя так ведет. Нет ни правил, ни норм, ни законов для нее», — возмутился Попов.

Поводом для критики стало то, что Собчак получила аккредитацию на пресс-конференцию от издания Ostorozhno c доменным именем Ostorozhno.News, это СМИ это зарегистрировано 24 сентября. За историю существования и к моменту конференции оно выпустило только одну новость.

Материал под названием: «В колонии Калужской области заключенные жалуются, что их морят голодом и бьют» был опубликован 1 декабря. После пресс-конференции число публикаций увеличилось.