Вакцинация, переговоры с США и новая этика. Основные заявления Путина на пресс-конференции

В московском Манеже прошла 17-я по счету большая пресс-конференция Владимира Путина. Она продлилась почти четыре часа. Президент ответил на 55 вопросов. В топе «Яндекса» вечером 23 декабря доминировала фраза главы государства о необходимости проиндексировать пенсии по реальной инфляции. А самые часто задаваемые вопросы касались пандемии, вакцинации и отношений с Западом.

Ни в ответах, ни в вопросах так и не прозвучала позиция по правительственному законопроекту о QR-кодах. Но президент много раз говорил о необходимости значительно повысить процент вакцинированных.

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Путин сказал, что высокая смертность от ковида в России вызвана низким коллективным иммунитетом — менее 60%. При этом президент вновь подчеркнул, что людей нужно убеждать. А идею введения наказания за отказ от прививок он не поддерживает. Дело не в политической воле — просто это не сработает, отметил Путин:

«Как только начнешь давить, так — у нас же народ изобретательный — сразу появятся способы обойти это стремление надавить и будут найдены эти способы. Нам нужно идти по другому пути. Нужно с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию, и терпеливо разъяснять необходимость принятия определенных мер. В советское время никто не спрашивал. Шлеп-шлеп-шлеп — все, пошли. Те, кто руководил еще в советское время большой страной и довел ее до распада, кстати говоря, сегодня в первых рядах тех, кто борется с вакцинацией, чтобы повысить свой рейтинг среди той части населения, которая выражает сомнения по поводу необходимости вакцинации. Но это нечестная позиция».

Много вопросов было про отношения России с США и странами НАТО, а также о ситуации на Украине. Владимир Путин назвал положительной реакцию США на предложения России по гарантиям безопасности и сказал, что рассчитывает на начало переговоров по этому вопросу в начале января. Кстати, именно позитивную реакцию Путина на ответ США по предложениям в области безопасности вынесли на первые страницы агентство Bloomberg и другие западные СМИ.

Что касается Украины, то, по словам президента, там в последнее время звучит слово «война». «Впечатление, что там готовят третью военную операцию. Мы должны на это как-то реагировать», — сказал Путин. Он вновь заявил о том, что кризис на Украине возник после государственного переворота в 2014 году, сказал, что лично уговаривал экс-президента Петра Порошенко не начинать военную операцию в Донбассе. Путин также отметил, что Москва не сопротивлялась независимости Украины, хотя, как выразился глава российского государства, «Ленин со товарищи затолкнули силой, засунули туда историческую территорию с народом, который никто не спрашивал, как и где он хочет жить».

На прямой вопрос корреспондента британского телеканала Sky News о гарантиях ненападения России на Украину Владимир Путин ответил так:

«Мы, что ли, ставим ракеты рядом с границами США? Нет, к нам пришли. И теперь еще говорят: нет, теперь и Украина будет в НАТО. Значит, и там будут системы. А вы требуете от меня каких-то гарантий. Вы должны дать нам гарантии — вы! И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями. Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО».

Как и на предыдущих встречах Путина с журналистами, президента спрашивали о проблемах гражданского общества. К традиционному вопросу об Алексее Навальном добавился нетрадиционный вопрос о пытках в российских тюрьмах. На многие вопросы президент отвечал уже не раз, и позиции в целом не изменились.

Так, говоря об иноагентах, Путин вновь заявил, что именно в США был придуман такой закон, который действует с 30-х годов прошлого века. И там за нарушения предусмотрена уголовная ответственность. А российский закон намного мягче, отметил Путин. По его словам, нужно, чтобы организации, занимающиеся внутриполитической деятельностью в России, ясно и четко заявили об источниках финансирования. Но их никто не закрывает. При этом Путин добавил, что есть вопросы с трактовкой самой политической деятельности, и об этом следует подумать, отметил он.

Кстати, об иноагентах: на большую пресс-конференцию пригласили журналистов «Медузы»* и «Дождя»*. Но свои вопросы президенту они задать не смогли. «Не хватило времени», — пояснил после завершения мероприятия пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Владимир Путин также довольно подробно ответил на вопрос о новой этике. По его мнению, это неизбежно дойдет и до России в условиях сегодняшнего мира с интернетом и современными коммуникациями. «Это так же, как пандемия коронавирусной инфекции. И нам от этого никуда не деться. Нам нужно просто противоядие искать эффективное», — сказал Путин. И рассказал историю про одного заключенного в США:

«Сидевший за изнасилование объявил себя женщиной и потребовал перевода в женскую тюрьму. Его перевели — он тут же изнасиловал сокамерницу. Здравый смысл какой-то должен быть во всем. Или спортсмены: мужчины объявляют себя женщиной и выступают в тяжелой атлетике. Женский спорт перестанет существовать совсем. Я придерживаюсь традиционного подхода, что женщина — это женщина, мужчина — это мужчина, мама — это мама, отец — это отец. Да пусть они там делают что хотят. Мы должны брать все прогрессивное и самое лучшее, которое помогает развиваться, быть лидерами в технологиях, в экономике. Но надеюсь, что у нашего народа, народов России хватит внутренних глубинных иммунных систем защиты от этого мракобесия».

Последний вопрос был про досуг: следит ли президент за новинками кино, за творчеством блогеров? Путин ответил, что давно ни за кем не следит — с тех пор, как перестал быть директором ФСБ. Он признался, что ему не хватает общения и почти нет досуга. Но спортом продолжает заниматься. В заключение Путин поздравил всех с наступающим Новым годом и покинул зал.