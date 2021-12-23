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51 минуту назад

Слуцкий рассказал о сигналах Путина западным партнерам

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Телеграм-канале рассказал, какие сигналы послал президент РФ Владимир Путин западным партнерам в ходе ежегодной Большой пресс-конференции.

Слуцкий рассказал о сигналах Путина западным партнерам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Самый главный из них - именно НАТО должна дать гарантии безопасности России. Это не российские ракеты размещаются вдоль американских границ, это страны Альянса стоят на пороге нашего дома со своими вооружениями. И не Вашингтону с Брюсселем выдвигать теперь условия", - написал Слуцкий.

Он напомнил одну из самых известных цитат Уинстона Черчилля:

«Учите историю, в ней находятся все тайны политической прозорливости».

По словам Слуцкого, этим все больше пренебрегают «стратегические друзья» на Западе. Политик подчеркнул, что Россия в начале 1990-х годов пожертвовала целым рядом позиций в обмен на обещания о нерасширении НАТО на восток.

"Но, как верно заметил сегодня глава государства, Москву «надули, просто нагло обманули». Мы стали свидетелями пяти волн расширений альянса, чья инфраструктура все ближе приближается к нашим границам. Более того, власти Украины прикладывают все силы для реализации проекта «анти-Россия» ради новых «печенек», на этот раз в виде членства в Североатлантическом блоке", - уточнил депутат.

По его словам, теперь именно Запад должен дать России гарантии безопасности.

"Причем закрепленные юридически, не на словах. И по всем пунктам, предложенным Москвой. И в ближайшее время. Рассчитываем на конструктивные переговоры, которые должны начаться в начале года в Женеве. Со свой стороны готовы к межпарламентскому взаимодействию, в том числе по этой проблематике, но мяч здесь также на стороне наших коллег в США", - заключил Слуцкий.

Политика,Уинстон Черчилль,Леонид Слуцкий,Владимир Путин,Комитет госдумы по международным делам,НАТО,
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