В Крыму заявили, что привыкли к «санкционным тискам»

«Крым вынужден жить в санкционных тисках и приспособился к этому. Крым интегрировался в большое российское государственное пространство. Многие проблемы решаются за счет помощи и поддержки федерального центра. Санкции лишь мешают Крыму полноценно интегрироваться в мировое пространство, в том числе ограничивая свободу передвижения крымчан при поездках в западные страны и участие в международных площадках», - сказал Форманчук.