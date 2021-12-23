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1 час назад

В Крыму заявили, что привыкли к «санкционным тискам»

Крым привык жить в «санкционных тисках», но они мешают ему интегрироваться в мировое пространство, заявил глава общественной палаты республики Александр Форманчук, пишет РИА Новости.

В Крыму заявили, что привыкли к «санкционным тискам»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Крым вынужден жить в санкционных тисках и приспособился к этому. Крым интегрировался в большое российское государственное пространство. Многие проблемы решаются за счет помощи и поддержки федерального центра. Санкции лишь мешают Крыму полноценно интегрироваться в мировое пространство, в том числе ограничивая свободу передвижения крымчан при поездках в западные страны и участие в международных площадках», - сказал Форманчук.

Он считает, что Крым – это только повод для введения санкций. Их нужно расценивать как попытку коллективного Запада не дать возродиться России как независимому игроку на мировой арене.

«Западу давно не нравилась та самостоятельность и независимость, с которыми Путин возрождал российское государство. Поэтому там использовали Крым в качестве спускового крючка для санкционной войны против России», - пояснил Форманчук.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции заявил, что страны Запада, вводившие против Крыма санкции, плевать хотели на интересы жителей полуострова, России и демократию, потому что они решают свои геополитические вопросы.

Политика,Александр Форманчук,Владимир Путин,РИА Новости,
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