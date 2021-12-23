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45 минут назад

Путин рассказал об индексации пенсий

Президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции заявил, что правительство будет делать все для индексации пенсий по уровню фактической инфляции, пишет РИА Новости.

Путин рассказал об индексации пенсий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«До сих пор нам в целом удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем», — сказал он.

Президент добавил, что в следующем году соответствующие решения будут приняты и по силовому блоку. Это позволит выровнять в этой сфере доходы тех, кто работает в правоохранительных и силовых структурах. По его словам, что это должно коснуться и пенсий военнослужащих.

Политика,Владимир Путин,РИА Новости,
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