Путин рассказал об индексации пенсий

Президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции заявил, что правительство будет делать все для индексации пенсий по уровню фактической инфляции, пишет РИА Новости .

«До сих пор нам в целом удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем», — сказал он.

Президент добавил, что в следующем году соответствующие решения будут приняты и по силовому блоку. Это позволит выровнять в этой сфере доходы тех, кто работает в правоохранительных и силовых структурах. По его словам, что это должно коснуться и пенсий военнослужащих.