Песков обозначил сроки послания Путина Федеральному собранию

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию состоится в начале 2022 года. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.
Песков отметил, что в настоящее время уже ведется подготовка к мероприятию.
«Концептуально да, но предметно еще предстоит работать над основой текста, потом президент сам будет дорабатывать как всегда», — сказал пресс-секретарь Путина.
В прошлый раз президент России выступил с посланием 21 апреля. Церемония проходила в центральном выставочном зале «Манеж». Тогда Путин обращаясь к Федеральному собранию акцентировал внимание на социальных темах, предложив множество мер по поддержке российских семей с детьми.