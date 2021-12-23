Песков обозначил сроки послания Путина Федеральному собранию

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию состоится в начале 2022 года. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

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Песков отметил, что в настоящее время уже ведется подготовка к мероприятию.

«Концептуально да, но предметно еще предстоит работать над основой текста, потом президент сам будет дорабатывать как всегда», — сказал пресс-секретарь Путина.