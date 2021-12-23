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48 минут назад

Песков обозначил сроки послания Путина Федеральному собранию

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию состоится в начале 2022 года. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Песков обозначил сроки послания Путина Федеральному собранию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Песков отметил, что в настоящее время уже ведется подготовка к мероприятию.

«Концептуально да, но предметно еще предстоит работать над основой текста, потом президент сам будет дорабатывать как всегда», — сказал пресс-секретарь Путина.

В прошлый раз президент России выступил с посланием 21 апреля. Церемония проходила в центральном выставочном зале «Манеж». Тогда Путин обращаясь к Федеральному собранию акцентировал внимание на социальных темах, предложив множество мер по поддержке российских семей с детьми.

Политика,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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