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57 минут назад

Афганистан оказался на грани голода

Изменение климата поставило жителей долины северо-западного Афганистана под угрозу голода. Из-за глобальной проблемы земля в долине стала бесплодной, сообщает Bloomberg.

Афганистан оказался на грани голода
Фото: ReutersReuters

Многие жители долины бежали в Иран или живут в условиях крайней нищеты в лагерях для перемещенных лиц в Афганстане. Постоянные засухи истощают земли и пастбища. Проблема ухудшила и без того трудное положение в стране, связанное с пришедшей в упадок экономикой, пандемией коронавируса и приходом к власти «Талибана» (запрещена в России). Миллионы жителей Афганистана не могут прокормить себя, а группы помощи предупреждают, что страна оказалась на грани гуманитарной катастрофы.

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По оценкам главы делегации Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в Афганистане Нечефора Мгенди, около 55 процентов населения страны испытывают острую нехватку продовольствия. Сильная засуха затронула более 60 процентов провинций Афганистана, при этом нет ни одного региона, который бы не пострадал совсем. Мгенди назвал ситуацию в стране «самым тяжелым гуманитарным кризисом в мире на данный момент».

По прогнозам экспертов, из-за изменения климата засухи в регионе станут еще более частыми и серьезными. «Изменение климата в Афганистане — это не «потенциальный» риск в будущем, а вполне реальная существующая угроза, последствия которой уже ощутили миллионы фермеров и скотоводов по всей стране», — говорится в отчете ООН за 2016 год.

Предыдущее правительство разработало стратегию по преодолению рисков засухи, но она перестала действовать после смены власти в стране. Заместитель министра водных ресурсов Муджиб ур Рахман Омар заявил на пресс-конференции, что у правительства есть политика по борьбе с засухой, но реализация проектов зависит от наличия бюджета. Достаточных средств в распоряжении правительства сейчас нет.

Об угрозе голода в сентябре уже сообщал глава управления по чрезвычайным ситуациям и устойчивости в продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Рейн Паулсен. Он отметил, что от засухи пострадали 7,5 миллиона жителей в 34 провинциях Афганистана.

Политика,Талибан,Международный комитет Красного Креста,ООН,Bloomberg,
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