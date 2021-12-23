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1 час назад

Путин рассказал о помощи деревням

Президент России Владимир Путин рассказал об инфраструктурных проектах в деревнях. Об этом глава государства заявил во время своей пресс-конференции, трансляцию которой на YouTube-канале ведет ТАСС.

Путин рассказал о помощи деревням
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Путин сообщил, что государство собирается заниматься инфраструктурными проектами в рамках программы социального развития села. Эта программа получит соответствующее финансирование. При этом многие национальные проекты также ориентированы именно на села. Реализация программ, по мнению главы государства, должна отражаться на социальном благополучии людей.

Путин упомянул и программу реновации школ. Он подчеркнул, что опережающими темпами ее будут реализовывать в селах. Также президент отметил необходимость наличия не только элементарных благ, но и интернета, чтобы сельские жители могли получать современный уровень образования и пользоваться онлайн-услугами. Для малых населенных пунктов предусмотрены дополнительные средства на развитие инфраструктуры.

Также во время пресс-конференции Путин пообещал развивать инфраструктуру в поселках, где выделяют участки для многодетных семей. В регионах средств для развития недостаточно, поэтому у Путина попросили создать отдельную федеральную программы с соответствующими целями.

Политика,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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