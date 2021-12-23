Путин объяснил отдых в тайге без Мишустина еврейским анекдотом

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции рассказал, почему не берет с собой в поездки по тайге премьер-министра страны Михаила Мишустина.

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В этом году президент России Владимир Путин провел несколько дней в тайге в компании министра обороны Сергея Шойгу. Кремль опубликовал фотографии с отдыха президента и министра, но где именно побывали Путин и Шойгу, в администрации раскрывать не стали.

В ходе большой пресс-конференции Владимир Путин объяснил, почему не берет с собой в подобные поездки премьер-министра страны.

«Если мы и Мишустина возьмем с собой, то будет как в старом еврейском анекдоте: а кто в лавке-то останется?» - заявил глава государства.