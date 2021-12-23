В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 73.36EUR 83.12
Войти в почту
1 час назад

Путин объяснил отдых в тайге без Мишустина еврейским анекдотом

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции рассказал, почему не берет с собой в поездки по тайге премьер-министра страны Михаила Мишустина.

Путин объяснил отдых в тайге без Мишустина еврейским анекдотом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В этом году президент России Владимир Путин провел несколько дней в тайге в компании министра обороны Сергея Шойгу. Кремль опубликовал фотографии с отдыха президента и министра, но где именно побывали Путин и Шойгу, в администрации раскрывать не стали.

В ходе большой пресс-конференции Владимир Путин объяснил, почему не берет с собой в подобные поездки премьер-министра страны.

«Если мы и Мишустина возьмем с собой, то будет как в старом еврейском анекдоте: а кто в лавке-то останется?» - заявил глава государства.

При этом он подчеркнул, что любимчиков среди министров у него нет и быть не может, и если он видит, что кто-то из правительства недорабатывает, то «всегда на это указывает и добивается должного отношения».

Политика,Михаил Мишустин,Сергей Шойгу,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители