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1 час назад

Путин отметил слаженную и четкую работу правительства в 2021 году

Правительство России работает четко и сплоченно, как профессиональная команда, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами кабмина по видеосвязи.

«Понимаю и вижу, какая тяжелая дополнительная нагрузка лежит на всех вас. Вы с ней справляетесь, действуете четко, сплоченно, как хорошая профессиональная команда», – передает его слова ТАСС.

«Экономика страны не только восстановилась после прошлогоднего спада, уже превзошла докризисный уровень, вернулась на траекторию роста. Заметно улучшилась ситуация на рынке труда, лучше даже, чем до кризиса. Безработица снижается», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

На встрече с правительством президент обычно поздравляет министров с наступающими новогодними праздниками и дает оценку их работы в уходящем году.

Путин заявил о росте реальных доходов россиян

Напомним, в четверг президент Владимир Путин в ходе 17-й ежегодной пресс-конференции заявил, что правительство смогло эффективно выстроить работу по поддержке бизнеса в период пандемии, все меры принимались в контакте с предпринимателями, и результат неплохой.

Политика,Видео,Владимир Путин,Правительство РФ,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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