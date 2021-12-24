Правительство России работает четко и сплоченно, как профессиональная команда, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами кабмина по видеосвязи.

«Понимаю и вижу, какая тяжелая дополнительная нагрузка лежит на всех вас. Вы с ней справляетесь, действуете четко, сплоченно, как хорошая профессиональная команда», – передает его слова ТАСС.

«Экономика страны не только восстановилась после прошлогоднего спада, уже превзошла докризисный уровень, вернулась на траекторию роста. Заметно улучшилась ситуация на рынке труда, лучше даже, чем до кризиса. Безработица снижается», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

На встрече с правительством президент обычно поздравляет министров с наступающими новогодними праздниками и дает оценку их работы в уходящем году.