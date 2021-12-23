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21 минуту назад

Путин поддержал Роулинг в вопросе гендерного «мракобесия» Запада

Владимир Путин поддерживает традиционной подход к гендерному делению. Об этом российский лидер заявил в ходе традиционной Большой пресс-конференции.

Путин поддержал Роулинг в вопросе гендерного «мракобесия» Запада
Фото: ТАССТАСС

В качестве примера Путин привел женский спорт, который, по его мнению, прекратит свое существование, если к соревнованиям начнут допускать сменивших пол мужчин.

«Здравый смысл-то какой-то должен быть во всем. Или спортсмены. Мужчина объявляет себя женщиной и выступает, скажем, в тяжелой атлетике или еще по какому-то виду спорта. Женский спорт перестанет существовать совсем. Я придерживаюсь того традиционного подхода, что женщина – женщина, мужчина – мужчина», - пояснил президент.

Он также назвал изменения в обществе, происходящие на Западе «мракобесием». Глава государства призвал бороться с ним не указаниями и окриками, а поддержкой традиционных ценностей.

Комментируя культуру отмены и ситуацию с Джоан Роулинг, президент выразил надежду, что у российского общества есть внутренняя моральная защита, продиктованная конфессиями РФ.

«На Западе же мы должны взять только самое лучшее и прогрессивное, что позволяет развиваться и «быть на марше», - добавил глава государства.

Ранее в ходе пресс-конференции Путин заявил, что счастье иметь детей выше материального благополучия. По мнению российского лидера, это это мнение должно постепенно внедряться в сознание россиян.

Политика,Джоан Роулинг,Владимир Путин,
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