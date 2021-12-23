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29 минут назад

Путин предложил журналистке из Бурятии «подменить» Пескова

Владимир Путин предложил девушке, задававшей вопрос о пожаре на ТЭЦ в Бурятии и состоянии инфекционной больницы, «поработать пресс-секретарем».

Путин предложил журналистке из Бурятии «подменить» Пескова
Фото: ТАССТАСС

Озвучивая вторую часть вопроса про возгорание на теплоэлектроцентрали журналистка предложила дать возможность осветить проблему ее коллеге.

«То есть вы хотите подменить собой Дмитрия Сергеевича? Ну давайте, поработайте пресс-секретарем», — сказал ей Путин.

Песков, на которого в этот момент показали на трансляции, улыбнулся.

Отвечая на вопрос Путин отметил, что после окончания пресс-конференции он «поразбирается» в ситуации с пожаром на ТЭЦ.

«Обещаю вам, выясню что там происходит, и чем можно помочь», — заявил глава государства.

Напомним, что ранее во время пресс-конференции президент бросил ручку на стол, отвечая на вопрос о мусорных полигонах и мусорной реформе. Также ранее Путин не узнал телеведущую Ксению Собчак и попросил ее представиться перед тем, как она начала задавать вопрос.

Политика,Ксения Собчак,Владимир Путин,
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