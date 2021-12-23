Президент РФ Владимир Путин назвал Казахстан русскоговорящей страной в «полном смысле этого слова», отвечая на вопрос об отношениях Москвы и Нур-Султана. Трансляцию ежегодной пресс-конференции Путина опубликовал канал «Россия 24».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Путин отметил, что у России и Казахстана уникальные партнерские отношения.

«Я рассчитываю, что они сохранятся», - подчеркнул он.

Президент поблагодарил руководство Казахстана за поддержку русского языка, назвав страну «русскоговорящей в полном смысле слова».

Путин выразил надежду, что руководство республики посетит встречу лидеров Евразийского экономического сообщества в Санкт-Петербурге.

В 2021 году в СМИ появились новости о случаях агрессии из-за использования русского языка в Киргизии и Казахстане.