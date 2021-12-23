Президент РФ Владимир Путин назвал Казахстан русскоговорящей страной в «полном смысле этого слова», отвечая на вопрос об отношениях Москвы и Нур-Султана. Трансляцию ежегодной пресс-конференции Путина опубликовал канал «Россия 24».
Путин отметил, что у России и Казахстана уникальные партнерские отношения.
«Я рассчитываю, что они сохранятся», - подчеркнул он.
Президент поблагодарил руководство Казахстана за поддержку русского языка, назвав страну «русскоговорящей в полном смысле слова».
Путин выразил надежду, что руководство республики посетит встречу лидеров Евразийского экономического сообщества в Санкт-Петербурге.
В 2021 году в СМИ появились новости о случаях агрессии из-за использования русского языка в Киргизии и Казахстане.
На фоне этого «Единая Россия» разработала законопроект, предлагающий запрещать въезд в страну за русофобию. К русофобии депутаты отнесли возбуждение ненависти, вражды, унижение людей по национальному, расовому, религиозному, языковому признакам, унижении чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ), осквернение символов воинской славы РФ, уничтожение захоронений и памятников советским солдатами, распространение заведомо ложных сведений о ВОВ.