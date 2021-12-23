В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 73.36EUR 83.12
Войти в почту
41 минуту назад

Путин назвал Казахстан русскоговорящей страной

Президент РФ Владимир Путин назвал Казахстан русскоговорящей страной в «полном смысле этого слова», отвечая на вопрос об отношениях Москвы и Нур-Султана. Трансляцию ежегодной пресс-конференции Путина опубликовал канал «Россия 24».

Путин назвал Казахстан русскоговорящей страной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Путин отметил, что у России и Казахстана уникальные партнерские отношения.

«Я рассчитываю, что они сохранятся», - подчеркнул он.

Президент поблагодарил руководство Казахстана за поддержку русского языка, назвав страну «русскоговорящей в полном смысле слова».

Путин выразил надежду, что руководство республики посетит встречу лидеров Евразийского экономического сообщества в Санкт-Петербурге.

В 2021 году в СМИ появились новости о случаях агрессии из-за использования русского языка в Киргизии и Казахстане.

На фоне этого «Единая Россия» разработала законопроект, предлагающий запрещать въезд в страну за русофобию. К русофобии депутаты отнесли возбуждение ненависти, вражды, унижение людей по национальному, расовому, религиозному, языковому признакам, унижении чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ), осквернение символов воинской славы РФ, уничтожение захоронений и памятников советским солдатами, распространение заведомо ложных сведений о ВОВ.

Политика,Владимир Путин,Единая Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители