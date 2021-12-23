Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной Большой пресс-конференции вспомнил старый еврейский анекдот.
На вопроси журналиста о том, кто является его любимым министром, глава государства ответил:
"А кто в лавке-то останется? Кто работать будет?".
Президент подчеркнул, что у него не может быть любимчиков.
"Что касается кого ругать, кто там любимчик, у меня не может быть любимчиков. Такого не было никогда. Я со многими людьми работаю много лет. Если вижу недоработки - указываю на это своим коллегам, вне зависимости от личных отношений", - сказал Путин.
Ранее сообщалось: Путин заявил, что новые поколения всегда "лучше и креативнее" предыдущих "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции.