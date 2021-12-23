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29 минут назад

Путин вспомнил старый еврейский анекдот, отвечая на вопрос о любимом министре

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной Большой пресс-конференции вспомнил старый еврейский анекдот.

На вопроси журналиста о том, кто является его любимым министром, глава государства ответил:

"А кто в лавке-то останется? Кто работать будет?".

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Президент подчеркнул, что у него не может быть любимчиков.

"Что касается кого ругать, кто там любимчик, у меня не может быть любимчиков. Такого не было никогда. Я со многими людьми работаю много лет. Если вижу недоработки - указываю на это своим коллегам, вне зависимости от личных отношений", - сказал Путин.

Ранее сообщалось: Путин заявил, что новые поколения всегда "лучше и креативнее" предыдущих "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции.

Политика,Видео,Владимир Путин,Газета.Ru,
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