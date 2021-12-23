Путин оценил радость отцовства и материнства

«Это одна из проблем не только России. Вы посмотрите, ведь практически во всех странах обсуждается этот вопрос, это обсуждается и в средствах массовой информации, и в представительных органах власти. На конгрессе США обсуждается этот вопрос, вызывают туда представителей глобальных сетей, глобальных платформ - для них это что? Бизнес, прежде всего, и, к сожалению, деньги любой ценой», - пояснил президент.