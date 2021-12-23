Путин оценил радость отцовства и материнства

Счастье иметь детей выше материального благополучия. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе традиционной Большой пресс-конференции.
Президент подчеркнул, что это мнение должно постепенно внедряться в сознание россиян.
«Радость отцовства и материнства выше материального благополучия - это понимание должно постепенно, без всякого навязывания извне, должно появиться в головах наших людей», — добавил Путин.
Российский лидер также отметил, что большего счастья, чем иметь детей, в жизни не существует.
Ранее в ходе конференции глава государства сказал, что полностью согласен с тем, что сейчас наблюдается проблема деструктивной информации для детей в соцсетях.
«Это одна из проблем не только России. Вы посмотрите, ведь практически во всех странах обсуждается этот вопрос, это обсуждается и в средствах массовой информации, и в представительных органах власти. На конгрессе США обсуждается этот вопрос, вызывают туда представителей глобальных сетей, глобальных платформ - для них это что? Бизнес, прежде всего, и, к сожалению, деньги любой ценой», - пояснил президент.