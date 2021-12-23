Путин бросил ручку во время пресс-конференции

Президент России Владимир Путин бросил ручку во время большой пресс-конференции. Глава государства совершил подобный жест, отвечая на вопрос о мусорных полигонах и мусорной реформе.

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Как отметил Путин, сама реформа в России двигается, несмотря на все сложности, а в чем-то «даже опережает план».

«Надо показывать, как они работают. В Японии мусороперерабатывающие заводы находятся прямо в центре городов и не оказывают влияния на экологию. Консенсус по мусору будет найден», — добавил президент.

Напомним, что мае 2020 года во время совещания по паводкам и пожарам в России Путин очень жестко попросил отчитаться о ситуации в регионах и бросил на стол шариковую ручку.