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1 час назад

Путин бросил ручку во время пресс-конференции

Президент России Владимир Путин бросил ручку во время большой пресс-конференции. Глава государства совершил подобный жест, отвечая на вопрос о мусорных полигонах и мусорной реформе.

Путин бросил ручку во время пресс-конференции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметил Путин, сама реформа в России двигается, несмотря на все сложности, а в чем-то «даже опережает план».

«Надо показывать, как они работают. В Японии мусороперерабатывающие заводы находятся прямо в центре городов и не оказывают влияния на экологию. Консенсус по мусору будет найден», — добавил президент.

Напомним, что мае 2020 года во время совещания по паводкам и пожарам в России Путин очень жестко попросил отчитаться о ситуации в регионах и бросил на стол шариковую ручку.

«Естественно, дело, когда человек лишается своего жилища либо его жизнь находится в опасности», — сказал тогда Путин, после чего бросил ручку на стол.

Политика,Владимир Путин,
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