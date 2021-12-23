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1 час назад

Путин назвал ответственных за будущее Донбасса

Будущее Донбасса должны определять его жители. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе традиционной Большой пресс-конференции.

Путин назвал ответственных за будущее Донбасса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Будущее Донбасса должны определить люди, которые живут на Донбассе. Вот и все. И по-другому быть не может", – подчеркнул российский лидер.

При этом глава государства отметил, что руководство Украины в ежедневном режиме отдает приказы стрелять по Донбассу.

"Можно ли отдавать приказы стрелять? Спросите это у сегодняшнего руководства Украины. Как они отдают эти приказы по Донбассу", - сказал Путин.

Он также напомнил о договоренностях, которые были достигнуты, для того, чтобы обстрелы прекратились вообще.

"Договоренности о том, что приказ на ответный огонь в случае огня с одной стороны, могут отдать только вышестоящие руководители, вплоть до министерств соответствующих. Соответственно, в одном случае Донецк, Луганск, в другом - в Киеве. Для чего было принято это решение? Чтобы прекратить обстрелы вообще. Киевские власти потом взяли и отменили это решение, передав право принятия решения на уровень полевых командиров. И все возобновилось. Спросите их, зачем они это сделали", - пояснил глава государства.

Политика,Владимир Путин,
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