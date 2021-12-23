Путин назвал ответственных за будущее Донбасса

"Договоренности о том, что приказ на ответный огонь в случае огня с одной стороны, могут отдать только вышестоящие руководители, вплоть до министерств соответствующих. Соответственно, в одном случае Донецк, Луганск, в другом - в Киеве. Для чего было принято это решение? Чтобы прекратить обстрелы вообще. Киевские власти потом взяли и отменили это решение, передав право принятия решения на уровень полевых командиров. И все возобновилось. Спросите их, зачем они это сделали", - пояснил глава государства.