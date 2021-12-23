Путин назвал ответственных за будущее Донбасса

Будущее Донбасса должны определять его жители. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе традиционной Большой пресс-конференции.
"Будущее Донбасса должны определить люди, которые живут на Донбассе. Вот и все. И по-другому быть не может", – подчеркнул российский лидер.
При этом глава государства отметил, что руководство Украины в ежедневном режиме отдает приказы стрелять по Донбассу.
"Можно ли отдавать приказы стрелять? Спросите это у сегодняшнего руководства Украины. Как они отдают эти приказы по Донбассу", - сказал Путин.
Он также напомнил о договоренностях, которые были достигнуты, для того, чтобы обстрелы прекратились вообще.
"Договоренности о том, что приказ на ответный огонь в случае огня с одной стороны, могут отдать только вышестоящие руководители, вплоть до министерств соответствующих. Соответственно, в одном случае Донецк, Луганск, в другом - в Киеве. Для чего было принято это решение? Чтобы прекратить обстрелы вообще. Киевские власти потом взяли и отменили это решение, передав право принятия решения на уровень полевых командиров. И все возобновилось. Спросите их, зачем они это сделали", - пояснил глава государства.