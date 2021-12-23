Президент РФ Владимир Путин усомнился в возможности выстроить добрососедские отношения с нынешними властями Украины. Трансляцию ежегодной пресс-конференции Путина опубликовал канал «Россия 24».

«Мы-то хотим выстроить добрососедские отношения, идем на все практически, но как это возможно, с учетом их действий? Мы готовы выстроить отношения с теми, кто к этому готов. Что происходит с ними? Внесудебные расправы, убийства на улицах. В Одессе людей заживо сожгли в Доме профсоюзов, хоть кто-то пальцем пошевелил?» - заявил президент.

По словам Путина, проблема заключается в том, что людей, которые хотят работать с Россией, на Украине «уничтожают».

В начале октября глава Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с Владимиром Путиным. Он отмечал, что согласен и на встречу тет-а-тет, и на переговоры в «нормандском формате». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков после этого заявил, что предпосылок для двусторонней встречи пока нет, так как не определены темы для обсуждения.

«Коммерсант» писал, что Москва направила Украине проект из 12 предложений, которые стороны могли бы обсудить на встрече президентов (в частности, возвращение послов и взаимную отмену санкций).