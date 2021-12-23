Президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции заявил, что может выступить адвокатом Деда Мороза. Отвечая на вопрос журналиста о юристе, подавшим в суд на сказочного персонажа, глава государства заступился за новогоднего волшебника.
«Я тоже юрист из Санкт-Петербурга. Могу выступить адвокатом Деда Мороза. Он дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. Пусть проанализирует свое поведение — главное, чтобы он не был злым. А если в этом есть нотка доброго юмора — ничего плохого здесь нет», – отметил российский президент.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин рассказал о том, какой город России он предпочел бы для жизни.