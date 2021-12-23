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1 час назад

Путин заявил, что готов выступить адвокатом Деда Мороза. Видео

Президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции заявил, что может выступить адвокатом Деда Мороза. Отвечая на вопрос журналиста о юристе, подавшим в суд на сказочного персонажа, глава государства заступился за новогоднего волшебника.

«Я тоже юрист из Санкт-Петербурга. Могу выступить адвокатом Деда Мороза. Он дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. Пусть проанализирует свое поведение — главное, чтобы он не был злым. А если в этом есть нотка доброго юмора — ничего плохого здесь нет», – отметил российский президент.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин рассказал о том, какой город России он предпочел бы для жизни.

Политика,Видео,Владимир Путин,
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