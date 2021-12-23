В Крыму отреагировали на слова Путина

«Президент еще раз повторил, что Россия в 2014 году не могла не взять под защиту крымчан и севастопольцев. Это абсолютно очевидный факт, который упорно не желают замечать на Западе. Мы прекрасно помним, как накалялась обстановка на полуострове накануне и после государственного переворота в Киеве», – написал Аксенов в своем Telegram-канале.