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22 минуты назад

Путин: Зеленский попал под влияние «нациков»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский попал под влияние радикальных националистов. Трансляцию ежегодной пресс-конференции Путина опубликовал канал «Россия 24».

Путин: Зеленский попал под влияние «нациков»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отвечая на вопрос об Украине, Путин отметил, что Зеленский пошел по пути своих предшественников вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире.

«Президент Зеленский пришел к власти и <…> попал, как и прежние руководители [Украины - прим.ред.] под влияние радикальных элементов, как на Украине говорят «нациков», — сказал Путин.

Он заявил, что власти Украины выдавливают русских и русскоязычных жителей из страны. Президент упомянул закон о государственном украинском языке, отметив, что он ограничивает сферу использования русского языка.

Политика,Владимир Зеленский,Владимир Путин,
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