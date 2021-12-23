Путин: Зеленский попал под влияние «нациков»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский попал под влияние радикальных националистов. Трансляцию ежегодной пресс-конференции Путина опубликовал канал «Россия 24».
Отвечая на вопрос об Украине, Путин отметил, что Зеленский пошел по пути своих предшественников вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире.
«Президент Зеленский пришел к власти и <…> попал, как и прежние руководители [Украины - прим.ред.] под влияние радикальных элементов, как на Украине говорят «нациков», — сказал Путин.
Он заявил, что власти Украины выдавливают русских и русскоязычных жителей из страны. Президент упомянул закон о государственном украинском языке, отметив, что он ограничивает сферу использования русского языка.