Путин: Зеленский попал под влияние «нациков»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский попал под влияние радикальных националистов. Трансляцию ежегодной пресс-конференции Путина опубликовал канал «Россия 24».

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Отвечая на вопрос об Украине, Путин отметил, что Зеленский пошел по пути своих предшественников вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире.

«Президент Зеленский пришел к власти и <…> попал, как и прежние руководители [Украины - прим.ред.] под влияние радикальных элементов, как на Украине говорят «нациков», — сказал Путин.