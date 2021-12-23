Путин назвал причину давления Запада на Россию

Россия кажется Западу слишком большой, только этим можно объяснить постоянное давление на нее. Об этом заявил сегодня в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.
«В 1991 году мы сами себя разделили на 12, по-моему, частей, но такое впечатление, что нашим партнерам этого мало: слишком большая Россия, по их мнению, на сегодня, потому что сами европейские страны превратились в малые государства… Мне кажется, только этим можно объяснить такое постоянное давление», - пояснил он.
Говоря об отношениях с западными странами, глава государства напомнил, что в 1990-е годы страны была «полностью открыта к сотрудничеству».
«И что в итоге? Поддержка Западом терроризма на Северном Кавказе, устремления к дальнейшему распаду нашей страны, расширение НАТО. Зачем вы это делали, из года в год, игнорируя нашу озабоченность? Теперь мы просто хотим обеспечить свою безопасность», - заявил Владимир Путин.
Он также подчеркнул, что «наверняка» знает о поддержке Западом террористов на Северной Кавказе, так как ранее был директором ФСБ.
Ранее президент России Владимир Путин во время переговоров с главой США Джо Байденом заявил, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на Восток. МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности, в которых содержится пункт о неприсоединения Украины к альянсу.