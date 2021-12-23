Требование не размещать ракеты на границе с Россией не является избыточным. Об этом заявил Владимир Путин в ходе ежегодной Большой пресс-конференции, сообщает РИА Новости.
«Мы ясно и четко дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Ну и чего здесь непонятного? Мы, что ли ставим ракеты у границ США, нет, это США находятся у нас на пороге, разве это избыточное требование: не ставить никаких ударных систем у нашего дома, чего здесь необычного», - задался вопросом президент.
Он также призвал подумать, что было бы, если бы Россия поставила свои ракеты на границе США с Канадой или Мексикой.
«Как американцы бы отнеслись, если бы мы взяли и на границе между Канадой и США или на границе Мексики и США поставили бы наши ракеты? А что, разве у Мексики и США не было никогда территориальных вопросов? Калифорния кому принадлежала раньше? А Техас? Забыли, что ли? Ладно, все, затихло, никто не вспоминает про это, так, как сегодня вспоминают про Крым», - задал Путин встречные вопросы журналистке SkyNews.