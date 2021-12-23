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43 минуты назад

Путин ответил на вопрос о блокировке интернета

Президент России Владимир Путин заявил, что интернет — это часть современной жизни, а потому все, что там происходит, должно подчиняться «общим правилам бытия и морали», а также закону. Об этом глава государства сказал в ходе большой пресс-конференции.

Путин ответил на вопрос о блокировке интернета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава государства отметил, что в регуляции интернета необходимо соблюсти середину, не подавляя свободу выражения и распространения информации.

При этом сеть должна дополнять реальную жизнь, а не поощрять уход в интернет. По словам Путина, вопрос в том, чтобы существовал контент, который шел бы на пользу молодым людям.

«Чтобы жизнь была полноценной, спортом занимались, музеи посещали, в театрах бывали», — добавил глава государства.

Также Путин отметил, что «дети всегда лучше и умнее своих родителей», а потому нельзя сказать, что новое поколение деградирует из-за развития информационных технологий.

Политика,Владимир Путин,
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