Путин ответил на вопрос о блокировке интернета

Президент России Владимир Путин заявил, что интернет — это часть современной жизни, а потому все, что там происходит, должно подчиняться «общим правилам бытия и морали», а также закону. Об этом глава государства сказал в ходе большой пресс-конференции.

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Глава государства отметил, что в регуляции интернета необходимо соблюсти середину, не подавляя свободу выражения и распространения информации.

При этом сеть должна дополнять реальную жизнь, а не поощрять уход в интернет. По словам Путина, вопрос в том, чтобы существовал контент, который шел бы на пользу молодым людям.

«Чтобы жизнь была полноценной, спортом занимались, музеи посещали, в театрах бывали», — добавил глава государства.