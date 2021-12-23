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57 минут назад

«Даже в голову не приходило»: Путин объяснил присоединение Крыма

Россия была поставлена в такую ситуацию, что просто не могла отказать Севастополю и Крыму и не взять их «под свое крыло». Об этом в ходе большой пресс-конференции заявил сегодня президент России Владимир Путин.

Путин объяснил присоединение Крыма
Фото: ТАССТАСС

Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. В отношении России были введены санкции.

Президент напомнил, что, когда СССР прекратил существование, часть исторических российских территорий оказались за пределами страны, прежде всего на Украине.

«Мы с этим смирились, нормально отнеслись и, более того, способствовали становлению нового государства. И работали и готовы были работать со всеми правительствами. Достаточно вспомнить наши отношения с президентом Ющенко. Мы же с ними работали, да, спорили из-за газа, но потом договорились. Договаривались и работали. Никакие действия в отношении Крыма нам даже в голову не приходили! Но что произошло в 2014 году? Госпереворот. Кровавый. Людей убивали и сжигали», - заметил президент России.

По словам Владимира Путина, в то время Украине западные страны дали гарантии мирного развития ситуации, а президент Янукович готов был уйти в отставку, но переворот все равно был осуществлен.

Обратившаяся к Путину Максакова назвала Крым украинским

«После этого возник Крым. А как мы могли отказать Севастополю и Крыму, людям, которые там проживают, и не взять их под свое крыло, под защиту? Нас поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе», - заявил он.

Он также отметил, что Россия не могла безвольно смотреть на происходящее на Украине.

Политика,Владимир Путин,
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