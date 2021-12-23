Путин объяснил присоединение Крыма

«Мы с этим смирились, нормально отнеслись и, более того, способствовали становлению нового государства. И работали и готовы были работать со всеми правительствами. Достаточно вспомнить наши отношения с президентом Ющенко. Мы же с ними работали, да, спорили из-за газа, но потом договорились. Договаривались и работали. Никакие действия в отношении Крыма нам даже в голову не приходили! Но что произошло в 2014 году? Госпереворот. Кровавый. Людей убивали и сжигали», - заметил президент России.