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51 минуту назад

Путин напомнил, из-за кого произошел госпереворот на Украине

Президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции прокомментировал ситуацию на Украине. Комментируя вопрос журналистки Ирады Зейналовой, глава государства отметил, что "Россия не сердится, Россия сосредотачивается".

Путин напомнил, из-за кого произошел госпереворот на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент напомнил, что обострение на Украине началось в 2014 году.

"До этих пор, несмотря на то, что Советский союз прекратил существование, часть исторической части России оказалась за пределами Российской Федерации, прежде всего на Украине, мы с этим смирились и способствовали становлению нового государства. Достаточно вспомнить наши отношения с бывшим президентом Украины Виктором Ющенко", - сказал Путин.

По его словам, украинские власти изначально говорили о своей западной ориентации, но несмотря на это Москва сотрудничала и намеревалась и дальше сотрудничать с Киевом.

"Но что произошло в 2014 году? Госпереворот кровавый, людей сжигали и убивали. Бывший президент Украины Виктор Янукович со всем согласился. Министры Польши, ФРГ и Франции дали гарантии мирного развития ситуации. И президент США тоже попросил поддержать мирный процесс.. Через два-три дня произошел госпереворот. И Янукович готов был уйти от власти, все это прекрасно понимали", - добавил российский лидер.

В последнее время в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что России якобы готовит "крупномасштабное вторжение" на Украину. В России подобные утверждения неоднократно отвергали.

Политика,Виктор Ющенко,Виктор Янукович,Владимир Путин,
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