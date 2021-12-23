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1 час назад

Путин высказался о штрафах за отказ от вакцинации

Президент России Владимир Путин прокомментировал возможные меры пресечения за отказ от вакцинации. Он заявил, что не считает их нужными, в ходе ежегодной пресс-конференции, сообщает РИА Новости.

Путин высказался о штрафах за отказ от вакцинации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению президента, гражданам надо терпеливо и с уважением объяснять необходимость вакцинации от COVID-19.

«Начнешь давить, сразу появятся способы обойти это стремление надавить», - пояснил российский лидер.

Как подчеркнул глава государства, никаких преследований за отказ от вакцинации быть не должно.

«Нам нужно идти по другому пути, нужно с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию, и терпеливо разъяснять необходимость принятия определенных мер», - заявил Путин на итоговой пресс-конференции в Москве.

Однако президент отметил, что вакцинация является главным способом в борьбе с пандемией, раскритиковав действия антипрививочников.

"Это нечестная позиция против своего народа", — отметил он.

Политика,Владимир Путин,РИА Новости,
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