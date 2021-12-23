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1 час назад

Путин: «Россию нельзя победить, только развалить изнутри»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию нельзя победить, а только развалить изнутри. Об этом глава государства сказал во время большой пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста BBC об иноагентах, экстремистах и нежелательных организациях.

В ходе обращения к президенту сотрудник прессы отметил, что когда власть в России была сконцентрирована в одних руках «при отсутствии реальной оппозиции» и противостояния с Западом, то в результате это порождало ответную реакцию, и страна погружалась в пучину воин и революций.

«Если уж говорит об истории, хочу напомнить то, о чем говорили наши оппоненты на протяжении веков: Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри, что было благополучно сделано по результатам Первой Мировой войны и в 90-е годы», — ответил глава государства.

Путин отметил, что в такое время в стране действовали люди, которые «обслуживали чужие интересы», не связанные с интересами России и ее народа.

Путин ответил на вопрос о Навальном

Также глава государства отметил, что в ситуации с якобы отравлением оппозиционера Алексея Навального власти западных стран не предоставили ни одного материала, который подтверждает это.

Политика,Видео,Алексей Навальный,Владимир Путин,
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