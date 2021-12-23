В ходе проведения большой пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистки о том, какой город он бы предпочел для жизни. Фрагмент видео публикует Telegram-канал «RT на русском».
«Вы сказали: «Помимо Москвы и Петербурга». Почему вы исключили Москву и Петербург? Это тоже города Российской Федерации. В одном из них я родился. Это мой родной город, поэтому прежде всего, когда вы задавали этот вопрос, я подумал о Петербурге», – заявил глава государства.
Пресс-конференция Владимира Путина с представителями СМИ проходит сегодня в «Манеже». На мероприятие аккредитовано более 500 журналистов.