«Вы сказали: «Помимо Москвы и Петербурга». Почему вы исключили Москву и Петербург? Это тоже города Российской Федерации. В одном из них я родился. Это мой родной город, поэтому прежде всего, когда вы задавали этот вопрос, я подумал о Петербурге», – заявил глава государства.