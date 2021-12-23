Путин призвал журналистов кричать во время пресс-конференции

Президент Владимир Путин «призвал» кричать во время большой пресс-конференции, которая проходит сегодня, 23 декабря. Так он прокомментировал слова своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова, который попросил находящихся в помещении журналистов не кричать.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Давайте не будем кричать», — сказал Песков.

«Будем, будем, кричите», — следом заявил президент.

Напомним, что 23 декабря в центральном выставочном зале «Манеж» проходит большая пресс-конференция Владимира Путина. Глава государства уже подвел итоги года, назвал одной из основных проблем сокращение уровня жизни и уровень инфляции, а также ответил на вопрос про распространение COVID-19.