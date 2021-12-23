Путин процитировал Солженицына

Президент России Владимир Путин назвал демографию и «сбережение народа», о котором говорил писатель Александр Солженицын, одной из важнейших задач, которые стоят перед властями. Об этом он заявил сегодня на большой пресс-конференции.

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По словам главы государства, одним из драйверов роста экономики является население. Демография – важный вопрос и с гуманитарной, и с геополитической точки зрения, подчеркнул он.

«У нас рабочих рук не хватает. У нас сейчас 81 с небольшим миллион человек в работоспособном возраст. Это один из факторов экономического роста. Так что сбережение народа, о котором говорил [Александр] Солженицын, является одной из важнейших задач и драйверов развития», - заметил Владимир Путин.

В ходе пресс-конференции глава государства также констатировал, что одно из негативных последствий пандемии COVID-19 — сокращение продолжительности жизни до 70,1 года.