Путин назвал негативное последствие пандемии COVID

Президент России Владимир Путин заявил, что одно из негативных последствий пандемии COVID-19 — сокращение продолжительности жизни до 70,1 года. Об этом глава государства сказал на большой пресс-конференции, которая проходит сегодня, 23 декабря.
«Есть вещи, которые не могут на не беспокоить — это продолжительность жизни. Она у нас чуть-чуть сократилась — было 71,5 лет в прошлом году, сейчас это 70,1», — заявил Путин.
Президент отметил, что одна из важнейших проблем страны — в сфере демографии. По мнению Путина, 146 млн человек «для такой страны совершенно недостаточно».
«И рабочих рук не хватает», — добавил он.
Напомним, что на 23 декабря в России от коронавируса скончались 301 271 человек. Общее число заразившихся достигло 10 318 650, выздоровели 9 139 166 пациента.