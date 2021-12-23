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35 минут назад

Путин назвал негативное последствие пандемии COVID

Президент России Владимир Путин заявил, что одно из негативных последствий пандемии COVID-19 — сокращение продолжительности жизни до 70,1 года. Об этом глава государства сказал на большой пресс-конференции, которая проходит сегодня, 23 декабря.

Путин назвал негативное последствие пандемии COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Есть вещи, которые не могут на не беспокоить — это продолжительность жизни. Она у нас чуть-чуть сократилась — было 71,5 лет в прошлом году, сейчас это 70,1», — заявил Путин.

Президент отметил, что одна из важнейших проблем страны — в сфере демографии. По мнению Путина, 146 млн человек «для такой страны совершенно недостаточно».

Путин изменил одну из традиций пресс-конференции

«И рабочих рук не хватает», — добавил он.

Напомним, что на 23 декабря в России от коронавируса скончались 301 271 человек. Общее число заразившихся достигло 10 318 650, выздоровели 9 139 166 пациента.

Политика,Владимир Путин,
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