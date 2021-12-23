Путин изменил одну из традиций пресс-конференции

Президент России Владимир Путин изменил одну из традиций большой пресс-конференции и отказался от вступительного слова. Трансляцию мероприятия на YouTube ведет ТАСС.

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«Думаю, что можно без каких-то долгих вступительных слов начать работать. Это будет полезнее и интереснее для всех», — сказал глава государства.

Путин добавил, что в ходе встречи с журналистами постарается ответить на все их вопросы, «удовлетворить их любопытство», проинформировать о результатах текущего года, ожиданиях и стремлениях.