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19 минут назад

Путин изменил одну из традиций большой пресс-конференции

Президент России Владимир Путин изменил одну из традиций большой пресс-конференции и отказался от вступительного слова. Трансляцию мероприятия на YouTube ведет ТАСС.

Путин изменил одну из традиций пресс-конференции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Думаю, что можно без каких-то долгих вступительных слов начать работать. Это будет полезнее и интереснее для всех», — сказал глава государства.

Путин добавил, что в ходе встречи с журналистами постарается ответить на все их вопросы, «удовлетворить их любопытство», проинформировать о результатах текущего года, ожиданиях и стремлениях.

Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина проходит в очном формате в московском Манеже. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что журналисты смогут свободно задавать вопросы Путину в обычном режиме. В мероприятии также участвуют СМИ-иноагенты. Всего на мероприятии присутствуют более 500 представителей российских и зарубежных СМИ.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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