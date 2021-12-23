Шнуров рассказал о вопросе Путину

Лидер группы «Ленинград», генеральный продюсер канала RTVI Сергей Шнуров рассказал, что всю ночь думал над вопросом президенту России Владимиру Путину. Об этом он заявил в беседе с журналистами телеканала «Россия 1» в ходе подготовки к большой пресс-конференции Путина, которая состоится сегодня, 23 декабря.

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«Я пришел с конкретным вопросом, всю ночь думал, всю ночь писал, надеюсь что задам», — сказал музыкант, отметив, что не будет раскрывать тему вопроса до начала пресс-конференции.

Напомним, что 23 декабря в 12:00 по мск состоится большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Всего на разговор с президентом аккредитовано 507 человек, больше половины из которых — региональные журналисты. Среди звезд на мероприятии будут присутствовать Сергей Шнуров, как корреспондент RTVI, телеведущая Ксения Собчак от медиа OSTOROZHNO.