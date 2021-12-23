LIVE: большая пресс-конференция Путина

Днем в четверг, 23 декабря, началась ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина . В 2021 году мероприятие решили провести в «Манеже», из-за ковидных ограничений на него пригласили 500 журналистов (обычно их более тысячи).

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказывал, что на конференции Владимир Путин подведет итоги года и ответит на вопросы по внутренней политике, экономике и международной тематике. Песков отмечал, что «таких турбулентных международных дел не было, наверное, много-много десятилетий».