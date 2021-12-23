«Прежде всего, это, конечно предложения по безопасности в сторону НАТО и США, которые ранее были опубликованы. Обязательно всплывет тема о том, что будет в случае полного отказа от соглашений. Меньшим, но все же значительным резонансом обладает тема "Северного потока-2", потому что заявления новых органов власти Германии по этому поводу наблюдаются самые противоречивые. Кроме того, потенциальные санкции по газопроводу не перестают быть элементом шантажа в сторону России», — заметил аналитик.