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20 минут назад

Обратившаяся к Путину Максакова назвала Крым украинским

Обратившаяся к президенту России Владимиру Путину певица Мария Максакова назвала Крым украинским. Во время шоу «Летучка» на YouTube-канале «Прекрасная Россия бу-бу-бу» ведущий задал артистке провокационный вопрос.

«Вы меня зачем спрашиваете? Вы хотите де-юре, де-факто, юридически? Согласно международному праву — Крым украинский», — сказала певица.

Напомним, что российская оперная певица накануне обратилась к Путину и рассказала, что не смогла явиться на заседание суда по передаче квартиры на Пресненской набережной в Москве ее старшим детям из-за того, что находится в Украине. В обращении к президенту она заявила, что боится появляться в российской столице из-за опасений за свою жизнь.

Максакова обратилась с просьбой к Путину

Причиной страха она назвала сложные взаимоотношения с отцом ее старших детей Ильи и Людмилы Владимиром Тюриным. Она попросила Путина защитить ее, поскольку приезд для нее может закончиться «летальным исходом».

«Все ресурсы для этого у него имеются. А у меня квартиры теперь нет — осталась только моя жизнь, мне очень страшно, что отнимут и ее», — призналась артистка.

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