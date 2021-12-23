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23 минуты назад

Кремль собрал уральских губернаторов перед разговором с Путиным

Администрация президента РФ собрала уральских губернаторов и полпреда в УрФО Владимира Якушева на большое совещание в Москве. Встреча прошла в формате семинара перед совместным заседанием Госсовета и президентского Совета по науке, сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства.

Кремль собрал уральских губернаторов перед разговором с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Участники семинара рассмотрели вопросы роли регионов в научно-технологическом развитии страны», — рассказали в полпредстве, напомнив, что 2021 год по инициативе президента Владимира Путина был посвящен науке и технологиям.

Вместе с полпредом Якушевым в совещании участвовали первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр науки Валерий Фальков и помощник главы государства Андрей Фурсенко.

С заявлением на семинаре выступил свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Он напомнил, что в Екатеринбурге к Универсиаде-2023 появится кампус, который позднее планируется передать Уральскому федеральному университету. Куйвашев призвал на федеральном уровне дать четкое юридическое определение кампусу.

«Что он должен включать в себя, какие особенности в том или ином регионе. Это вопрос юридического статуса», — отметил губернатор.

Тему развил его челябинский коллега Алексей Текслер. Он предложил снять барьеры, препятствующие строительству кампусов, поскольку кампусы позволяют удержать в регионе интеллектуальную молодежь. Также в семинаре участвовали главы ЯНАО Дмитрий Артюхов и ХМАО Наталья Комарова, а также губернатор Тюменской области Александр Моор.

Совместное заседание Госсовета и президентского Совета по науке состоится до конца 2021 года. В режиме видеосвязи встречу проведет глава государства Владимир Путин. В рамках мероприятия он пообщается с губернаторами и федеральными чиновниками.

Политика,Валерий Фальков,Александр Моор,Дмитрий Чернышенко,Сергей Кириенко,Наталья Комарова,Евгений Куйвашев,Владимир Якушев,Алексей Текслер,Андрей Фурсенко,Владимир Путин,Администрация Президента РФ,
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