Глава Бурятии срочно вернется в Россию из-за ЧП на ТЭЦ-1

"Я сейчас нахожусь в Сирии по обращению министерства обороны. Несколько глав субъектов РФ находятся здесь, также депутаты Госдумы и сенаторы от Совета Федерации. <...> Но с учетом ситуации, которая в городе, сейчас всеми возможными способами буду добираться до дома в кратчайшее время", - сказал Цыденов.