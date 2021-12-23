«Они заморожены»: Песков о деградации отношений с Украиной

Российско-украинские отношения заморожены, они абсолютно деградировали. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«У нас есть проблема в двусторонних отношениях. Они были абсолютно прерваны украинской стороной, они заморожены, они деградировали абсолютно», — поделился мнением Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 24».
По его словам, России есть о чем поговорить с украинской стороной, однако неизвестно, насколько к этому готовы власти Киева. Дмитрий Песков заявил, что сейчас на Украине «демонстрируют непредсказуемые действия».