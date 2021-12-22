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47 минут назад

В Кремле назвали наиболее эффективные вакцины против омикрон-штамма

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал самые эффективные вакцины против омикрон-штамма коронавируса. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

В Кремле назвали наиболее эффективные вакцины против омикрон-штамма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам представителя Кремля, уже сейчас специалистам понятно, что, вероятно, наиболее эффективны в мире против нового варианта российские вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт».

Ранее Песков рассказал, что у президента России Владимира Путина наблюдается высокий уровень антител к коронавирусу. «Он только что ревакцинировался, был сделан бустер, и плюс он еще принял участие в эксперименте с назальной вакциной. Поэтому, я надеюсь, это достаточный уровень защиты», — объяснил представитель Кремля.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,РИА Новости,
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