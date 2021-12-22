В Кремле назвали наиболее эффективные вакцины против омикрон-штамма

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал самые эффективные вакцины против омикрон-штамма коронавируса. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам представителя Кремля, уже сейчас специалистам понятно, что, вероятно, наиболее эффективны в мире против нового варианта российские вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт».