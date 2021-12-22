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29 минут назад

Новогоднее поздравление посла России в Таллине удивило эстонского депутата

Эстонский депутат, председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон сообщил в Twitter, что ему вручили открытку от российского посла в Эстонии Александра Петрова.

В ней посол обещает, что в Новом году Россия «не собирается совершать агрессивных действий против соседей», говорится в посте.

Meanwhile seems that we all get Russia wrong I got christmas card from Russian Ambassador in Tallinn. pic.twitter.com/4ZAXDc4JXY— Marko Mihkelson (@markomihkelson) December 22, 2021

Ранее сообщалось, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Запад не должен давать России право голоса по вопросу расширения НАТО.

Это заявление было сделано после призыва Владимира Путина к странам НАТО начать переговоры с целью предоставления России «надежных и долгосрочных гарантий безопасности».

Политика,Кая Каллас,Марко Михкельсон,Александр Петров,Владимир Путин,НАТО,
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