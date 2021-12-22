Песков рассказал об уровне антител к COVID-19 у Путина

Президент России Владимир Путин обладает высоким уровнем антител к коронавирусу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС .

«У него действительно очень высокий уровень антител, очень высокие титры», — сказал Песков.

Он отметил, что Путин первоначально сделал прививку «Спутником V», а спустя полгода, в ноябре, президент прошел ревакцинацию «Спутником Лайт». Кроме того, днем позднее глава РФ принял участие в испытаниях назального препарата от COVID-19.