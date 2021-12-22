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38 минут назад

Песков рассказал об уровне антител к COVID-19 у Путина

Президент России Владимир Путин обладает высоким уровнем антител к коронавирусу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Песков рассказал об уровне антител к COVID-19 у Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У него действительно очень высокий уровень антител, очень высокие титры», — сказал Песков.

Он отметил, что Путин первоначально сделал прививку «Спутником V», а спустя полгода, в ноябре, президент прошел ревакцинацию «Спутником Лайт». Кроме того, днем позднее глава РФ принял участие в испытаниях назального препарата от COVID-19.

«Поэтому, я надеюсь, это достаточный уровень защиты», — заключил Песков.

Политика,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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