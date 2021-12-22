Песков оценил возможность перекрытия газа для Европы

В Кремле оценили возможность полной остановки поставок газа в Европу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти не хотели бы даже гипотетически думать, что транзит газа через Белоруссию может быть перекрыт, передает РИА Новости. По его словам, российские власти исходят из того, что все обязательства будут исполняться.
Спикер президента добавил, что процесс сертификации Германией российского газопровода «Северный поток-2» нельзя политизировать и призвал общественность набраться терпения. «О политизации газопровода говорят многие столицы, но не Берлин. Берлин-то как раз и называет это исключительно коммерческим проектом. И то, что сейчас происходит, это процесс сертификации со стороны регулятора», — сказал Песков. «Газпром» готов выполнять все требования регулятора и в России надеются, что после их выполнения проект будет сертифицирован, добавил он.