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39 минут назад

Песков оценил возможность перекрытия газа для Европы

В Кремле оценили возможность полной остановки поставок газа в Европу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти не хотели бы даже гипотетически думать, что транзит газа через Белоруссию может быть перекрыт, передает РИА Новости. По его словам, российские власти исходят из того, что все обязательства будут исполняться.

Песков оценил возможность перекрытия газа для Европы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спикер президента добавил, что процесс сертификации Германией российского газопровода «Северный поток-2» нельзя политизировать и призвал общественность набраться терпения. «О политизации газопровода говорят многие столицы, но не Берлин. Берлин-то как раз и называет это исключительно коммерческим проектом. И то, что сейчас происходит, это процесс сертификации со стороны регулятора», — сказал Песков. «Газпром» готов выполнять все требования регулятора и в России надеются, что после их выполнения проект будет сертифицирован, добавил он.

Политика,Дмитрий Песков,Газпром,РИА Новости,
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