Песков оценил возможность перекрытия газа для Европы

В Кремле оценили возможность полной остановки поставок газа в Европу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти не хотели бы даже гипотетически думать, что транзит газа через Белоруссию может быть перекрыт, передает РИА Новости . По его словам, российские власти исходят из того, что все обязательства будут исполняться.

Спикер президента добавил, что процесс сертификации Германией российского газопровода «Северный поток-2» нельзя политизировать и призвал общественность набраться терпения. «О политизации газопровода говорят многие столицы, но не Берлин. Берлин-то как раз и называет это исключительно коммерческим проектом. И то, что сейчас происходит, это процесс сертификации со стороны регулятора», — сказал Песков. «Газпром» готов выполнять все требования регулятора и в России надеются, что после их выполнения проект будет сертифицирован, добавил он.