В Кремле рассказали о вставшей на ноги экономике

Российская экономика начала восстанавливаться от последствий пандемии коронавируса, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

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«Мы более-менее встали на ноги после пандемийного шока», — прокомментировал он и добавил, что на грядущей пресс-конференции президента Владимира Путина будут подведены итоги года, в том числе экономические. Также представитель Кремля назвал последствия неблагоприятной мировой конъюнктуры: «инфляционные процессы в мире, продолжающийся мировой экономический кризис, это, естественно, накладывает отпечаток».

Итоговая пресс-конференция Путина пройдет 23 декабря в очном формате. Местом проведения выбран московский Манеж.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин объяснил рост цен в стране открытостью отечественной экономики, так как инфляция носит импортируемый характер. «Мы системно стараемся принимать эти меры, но ситуация очень непростая. Она нестабильная, и макроэкономические параметры, по которым живут правительства и другие страны, они многими странами нарушаются», — говорил он.

Как ранее прогнозировало агентство Bloomberg, из-за омикрон-штамма коронавируса восстановление мировой экономики замедлится вдвое. Например, экономика Китая должна вырасти только на 4,5 процента (на 0,5 процентного пункта ниже прошлого прогноза), Бразилии — на 0,2 процента (минус 2,6 процентных пункта), а России — на 2,6 процента (минус 1,4 процентных пункта).