Кремль заявил о непредсказуемых действиях Украины

Руководство Украины сейчас демонстрирует непредсказуемые действия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 24». Его цитирует ТАСС.

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Представитель Кремля констатировал проблемы в отношениях Киева и Москвы. По его мнению, двусторонние контакты были прерваны украинской стороной и теперь заморожены.

«Здесь есть о чем поговорить, но не знаем, насколько к этому готово киевское руководство, которое, скорее, сейчас демонстрирует непредсказуемые действия», — добавил Песков.