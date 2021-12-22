Испанцев испугал сжатый кулак Путина

«Россия ничего не хочет от Украины. Более того, они счастливы расстаться с братом, вымогавшим топливо и миллионы рублей. Раньше на Украине были «советские» ракеты, нацеленные на Европу, что нас очень не устраивало. Что ж, теперь Россия тоже не хочет, чтобы ракеты НАТО были нацелены на них с Украины. В этом вся проблема, но США плевать на украинцев. Они очень далеко и всегда знают, как поставить других на первый фланг, чтобы те получили первые удары», - заявил пользователь am-1254.