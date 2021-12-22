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17 минут назад

Испанцы увидели угрозу в сжатом кулаке Путина

Читатели испанского портала El Mundo обратили внимание на сжатый кулак президента России Владимира Путина на заседании коллегии Минобороны 21 декабря.

Испанцев испугал сжатый кулак Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Что-то мне совсем не понравился этот сжатый кулак Владимира…», - написал в комментариях пользователь Erl Chachon.

Выступление Владимира Путина на заседании коллегии испанские читатели оценили по-разному. Кто-то заявил, что выдвинутые Россией условия о гарантиях безопасности неприемлемы, да и Украина никогда не отважится напасть на своего могучего соседа.

«Опять они повторяют советскую риторику. России никто не угрожает, никому она не нужна. Даже если у США будут ракеты вдоль всей российской границы, они не станут их использовать, потому что тогда мир станет непригодным для жизни», — написал Cyber Justicia.

Другие же обвинили США в разжигании конфликта между РФ и Украиной.

«Россия ничего не хочет от Украины. Более того, они счастливы расстаться с братом, вымогавшим топливо и миллионы рублей. Раньше на Украине были «советские» ракеты, нацеленные на Европу, что нас очень не устраивало. Что ж, теперь Россия тоже не хочет, чтобы ракеты НАТО были нацелены на них с Украины. В этом вся проблема, но США плевать на украинцев. Они очень далеко и всегда знают, как поставить других на первый фланг, чтобы те получили первые удары», - заявил пользователь am-1254.

Президент России Владимир Путин, выступая в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны, предостерег НАТО от дальнейшего расширения на Восток и пообещал «в случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег адекватные ответные военно-технические меры».

Политика,Владимир Путин,Министерство обороны,НАТО,
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