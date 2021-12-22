Игорь Васильев рассказал о развитии научно-образовательного центра «Биополис»

В мероприятии приняли участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, помощник президента Андрей Фурсенко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Участники совещания обсудили роль регионов в научно-технологическом развитии РФ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

Дмитрий Чернышенко в своей речи подчеркнул, что 2021 год стал очень продуктивным. По поручению президента РФ Владимира Путина была разработана новая программа научно-технологического развития. Она объединила 34 отраслевые программы на 1,2 трлн рублей.

«Также мы запустили программу «Приоритет-2030» и создали сеть из 15 научно-образовательных центров мирового уровня в 35 регионах России. Такая программа должна быть продолжена до 2030 года. Ежегодно мы планируем отбирать по пять центров. Самое главное, что уже сейчас этот проект позволил создать 11 тысяч высокотехнологичных рабочих мест», - добавил Дмитрий Чернышенко.

Игорь Васильев отметил, что тема развития научно-образовательных центров особенно актуальна для Кировской области.

«Наш регион – исторически сложившийся центр биотехнологий России. В Кирове в 1944 году начался промышленный выпуск первого в стране пенициллина. В 2019 году в нашем регионе создан научно-образовательный центр мирового уровня «Биополис». Также мы работаем над созданием особой экономической зоны биофармацевтической направленности», - добавил губернатор Кировской области.