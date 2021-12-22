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53 минуты назад

Задержанный по подозрению в получении взятки мэр Краснодара вернулся к работе

Новый мэр Краснодара Андрей Алексеенко, ранее задержанный по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, продолжает исполнять свои служебные обязанности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в городской администрации.

Задержанный по подозрению в получении взятки мэр Краснодара вернулся к работе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что после допроса глава Краснодара вернулся на рабочее место.

Ранее 22 декабря сообщалось, что Алексеенко оказался под следствием на основании материалов проверки ФСБ. Градоначальник вменяется совершение преступления в период, когда он занимал пост первого заместителя главы администрации Краснодарского края.

По данным СКР, посредник передал ему дорогостоящее оружие за выдачу заключения о приемке построенного с нарушениями многоквартирного дома в Прикубанском округе Краснодара.

Политика,Андрей Алексеенко,ФСБ,
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