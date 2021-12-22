Лавров «отправил» главу НАТО в отставку

Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу пора уйти в отставку, так как он не справляется со своими обязанностями. Об этом в интервью RT заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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Министр иностранных дел напомнил, что в основе европейской, евроатлантической безопасности лежит целый ряд принципов, которые были «согласованы и подписаны на высшем уровне в качестве политических обязательств».

«В том числе ключевой краеугольный принцип равной и неделимой безопасности, в соответствии с которым прямо записали главы государств и правительств – ни одно государство евроатлантики, ни один участник ОБСЕ не будет укреплять свою безопасность за счет ущемления безопасности других», - подчеркнул Сергей Лавров.

При этом он высказал мнение, что если генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что страны-члены альянса «вправе плевать на этот принцип», то, ему, наверное, «действительно пора уходить на другую работу, потому что со своими обязанностями он никак не справляется».

Президент России Владимир Путин во время недавних переговоров с главой США Джо Байденом заявил, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на Восток. МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности, в которых содержится пункт о неприсоединения Украины к альянсу.